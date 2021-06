Imprese, fino al 22/6 online fiera dedicata al 'Mid Stream' e a 'Utility Costruction'

Ha aperto alle 10, il Pgexpo Online 2021, la prima fiera virtuale anche a livello internazionale dedicata alle imprese che si occupano della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di gasdotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti e a quelle specializzate nell”Utility Construction. Per le note questioni sanitarie, il Dpcm dell’ottobre scorso non consentì lo svolgimento dell’edizione inaugurale del Pipeline & gas expo presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo, impedendo di fatto agli oltre 150 espositori di presentare le loro più recenti realizzazioni tecnico-commerciali.

"Per questa ragione, ma anche a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria - sottolinea Fabio Potestà, il direttore della Mediapoint & Exhibitions, organizzatore del Pipeline & Gas Expo - abbiamo deciso di organizzare la versione online del nostro evento, offrendo la possibilità di partecipare alla mostra virtuale anche alle aziende che non avevano aderito alla fiera dello scorso anno".

Il Pgexpo Online 2021, aggiunge, "è per noi della Mediapoint la seconda esperienza di un evento virtuale dopo l’esito assai positivo del Gic online 2021 (dedicato al comparto del calcestruzzo), fiera che è stata visitata da oltre 1.200 operatori, tra i quali numerosi sono stati quelli esteri, impossibilitati più di altri agli spostamenti nel nostro Paese".

"La decisione di organizzare il Pgexpo Online 2021 è stata anche rafforzata dalle buone prospettive di sviluppo in Italia sia per il comparto delle infrastrutture (e dell”Utility Construction”), che per quello manifatturiero, dove sono numerosissime le aziende italiane produttrici di macchine, attrezzature, strumentazioni e tecnologie nel settore del”Oil & Gas” e del” Power Generation" che vantano una qualifica ed una specializzazione apprezzate anche all’estero".

"Non vi è dubbio, inoltre, che i cospicui finanziamenti promessi dalla Comunità Europea aumenteranno la realizzazione di quelle attività necessarie all’adeguamento energetico del nostro Paese e all’utilizzo delle più innovative tecnologie per garantire il rispetto dell’ambiente", sottolinea."

"Desidero esprimere un particolare ringraziamento alle circa 120 aziende espositrici e alle Associazioni di categoria anche internazionali (tra le quali evidenziamo Asme, Iploca e Nace), che ci hanno sostenuto nell’organizzazione del Pgexpo Online 2021, il cui scopo è stato anche quello di invitare per tempo tutti gli operatori del settore alla seconda edizione del Pipeline & Gas Expo che riteniamo sempre più possibile poter organizzare in presenza - conclude Potestà - dall’8 al 10 giugno 2022 nel quartiere fieristico di Piacenza in concomitanza con l’edizione inaugurale dell’Hydrogen Expo, la prima manifestazione fieristica italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno (v. www.hydrogen-expo.it)".