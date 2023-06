Imprese, InfoCamere: approvato bilancio 2022, valore produzione +5% a 118 mln

L’assemblea degli azionisti di InfoCamere ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022 dell’azienda che si è chiuso con un valore della produzione di 118,8 milioni di euro (+5% rispetto al 2021) ed un risultato netto positivo di 256 mila euro. La medesima assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato riferito allo stesso anno 2022.

“Nel 2022 -ha detto il presidente, Lorenzo Tagliavanti - InfoCamere ha realizzato un numero rilevante di iniziative che hanno impegnato la Società su vari fronti; un anno positivo e caratterizzato da alcuni risultati particolarmente significativi realizzati su tre principali linee di azione: la progressiva trasformazione digitale delle Camere di Commercio, sotto la spinta di iniziative mirate a supporto delle le imprese, la valorizzazione dei Registri camerali e degli altri asset informativi a servizio delle imprese e della Pubblica Amministrazione, l’impegno verso le tematiche della sicurezza informatica e dell’innovazione tecnologica”.

“L’attività di InfoCamere – fondata da sempre sui tre pilastri della semplificazione, digitalizzazione e attestazione – ha supportato positivamente il tessuto imprenditoriale italiano nello sviluppo di relazioni più efficienti con la Pubblica Amministrazione, garantendo al sistema paese la disponibilità dei suoi asset storici – come il Registro delle imprese telematico - oltre a quelli realizzati negli ultimi anni – come impresa.italia.it – strumenti indispensabili per lo sviluppo delle attività d’impresa e che saranno oggetto di ulteriori evoluzioni anche nel 2023”, ha concluso.