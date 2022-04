Imprese: Lucente Spa è marchio storico d’interesse nazionale

La Lucente Spa è stata inserita nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale, uno strumento istituzionale che il ministero dello Sviluppo Economico ha creato per tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane (che abbiano registrato il marchio d’impresa da almeno 50 anni) e le eccellenze storicamente collegate al territorio nazionale. Il prestigioso riconoscimento testimonia la dinamicità e la continuità di un’azienda ormai affermata come punto di riferimento italiano nel cleaning e facility management e che guarda al futuro con determinazione. L’iscrizione nel registro dei marchi storici corona oltre 100 anni di esperienza e tradizione che hanno fatto crescere La Lucente Spa come player di eccellenza a livello nazionale.

“Essere stati inseriti nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, oltre che un forte sprone a fare sempre meglio per continuare a lavorare al servizio della comunità come facciamo da cent’ anni. Un ringraziamento di cuore è dovuto a tutti i nostri collaboratori, parte fondante della grande famiglia Lucente, senza i quali nessun traguardo né riconoscimento sarebbe possibile”, ha sottolineato il Ceo Angelo Volpe.

Fondata nel 1922 La Lucente Spa è la più longeva società italiana attiva nel campo del global service e facility management. Conta circa 2.000 dipendenti distribuiti in una rete territoriale con sedi e filiali operative sull’intero territorio nazionale. L’orizzonte della Responsabilità Sociale d’Impresa rappresenta per La Lucente Spa il compito quotidiano di applicare i valori che animano l’azienda sin dalla propria nascita, un secolo fa: essere al servizio della collettività, coniugando elevati standard gestionali ed etica d’impresa e impegnandosi con continuità nell’individuazione di modalità operative e catene di fornitura sempre più sostenibili.