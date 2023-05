Imprese, Pagano: “Stiamo lavorando a regolamentazione lobbying ma serve normativa snella”

“Come legislatori dobbiamo colmare un deficit, serve una regolamentazione delle attività di lobbying. In parlamento stiamo lavorando per questo, affinché si arrivi entro l’anno ad una prima lettura di una normativa. Siamo consapevoli che ci sia una connessione tra crescita del Pil e attività di rappresentanza di interessi. Bisogna evitare eccessi di regolamentazione”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, deputato e presidente commissione Affari costituzionali, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.