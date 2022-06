Imprese, stop gender gap, riparte il Premio GammaDonna

Torna il Premio GammaDonna che mette al centro il gender Gap nell'imprenditoria italiana e che quest'anno ritorna in presenza dal palco dell’Italian Tech Week con un nuovo riconoscimento – l’Assist Digital Award – che sarà assegnato alle imprenditrici che utilizzano il digitale per creare impatto positivo. Le candidature devono essere presentate entro lunedì 11 luglio. Gli organizzatori del Premio GammaDonna ricordano che l’Italia che fa impresa "porta ancora i pantaloni e non celebra le donne che guidano aziende eccezionali, piccoli gioielli del Made in Italy".

Se di recente infatti sono stati destinati al Fondo impresa femminile 200 milioni di euro in più per sostenere le imprenditrici, il numero delle imprese guidate da donne è ancora basso: neanche 1,4 milioni in Italia – il 22,1% del totale –, per il 96,8% micro e solo per lo 0,3% imprese medio-grandi. Secondo gli ultimi dati è però in crescita la percentuale delle donne attive in ambito tech, a conferma della validità delle politiche mirate all’aumento della partecipazione delle donne nei settori a maggior contenuto di conoscenza e tecnologia, che rappresentano il futuro del nostro Paese.

"Sostenere, dare il giusto peso all’imprenditoria femminile, anche attraverso riconoscimenti pubblici, è - spiega Valentina Parenti, Presidente GammaDonna - una necessità per la nostra economia che non può permettersi di sprecare risorse preziose. Che anzi deve imparare a valorizzarle, a fare in modo che diventino un esempio da emulare. Per questa ragione ormai da due decenni lavoriamo per mettere in luce la tenacia di donne che spesso, nell’ombra, fanno cose incredibili". Il Premio GammaDonna negli anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte, sogni realizzati. E quest’anno le sei storie di innovazione finaliste avranno un nuovo prestigioso palcoscenico: quello delle Ogr-Officine Grandi Riparazioni di Torino. L’appuntamento è per il 30 settembre 2022 sul main stage dell’Italian Tech Week, il più grande evento italiano sulla tecnologia.