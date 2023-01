In Alaska i lupi hanno cambiato dieta

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Proceedings of the National Academy of Sciences”, un gruppo di esperti dell’Alaska Department of Fish and Game, negli Stati Uniti, sostiene che i lupi cambiano radicalmente le basi della loro dieta, adattandosi alle condizioni ambientali. I ricercatori li hanno visti all’opera a Pleasant Island, un’isola di 20 miglia completamente disabitata, dove la specie, una volta decimata la popolazione di cervi che vi risiedeva da anni, ha cominciato a nutrirsi di lontre marine.