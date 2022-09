In America 11 imprese cripto a giudizio per truffa

Un recente comunicato stampa del DFPI, Department of Financial Protection and Innovation, agenzia federale statunitense preposta, tra gli altri, ai compiti di sanzione e vigilanza nel settore fintech, afferma di aver emesso ordini contro 11 diverse società per violazione delle leggi sui titoli azionari. Gli indagati si sarebbero resi responsabili di una truffa ai danni degli investitori. Il DFPI, istituito la scorsa primavera nel quadro di una risistemazione generale della materia, ha garantito la legalità e continua a proteggere il comparto dalle attività illecite di pochi irresponsabili.