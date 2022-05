In arrivo 4 giorni di piogge, ecco dove

Frequenti piogge e temporali: queste le previsioni meteo dei prossimi 4 giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, conferma che sono in arrivo giornate di maltempo e instabilità diffusa con frequenti acquazzoni, dapprima concentrati soprattutto al Centro-Nord poi in estensione anche al Sud. Sono previsti pure venti tesi sulle Isole maggiori per l’arrivo di un vortice dall’Algeria. E dal Nord Africa arriverà anche sabbia del deserto e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall’Olanda, provocherà piogge diffuse su gran parte dello Stivale.

In particolare le prossime ore vedranno un vivace peggioramento dalla Sardegna verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia, domani poi le precipitazioni più intense si fermeranno su Emilia Romagna, Basso Piemonte e Centro e si sposteranno verso le regioni meridionali: attenzione anche al vento forte soprattutto tra Sicilia e Calabria.

Il weekend della Festa della mamma vedrà un miglioramento al Nord salvo piogge residue. Sabato sull’Emilia Romagna, al Centro-Sud vivremo invece ancora una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Ci possiamo poi spingere a vedere quello che potrebbe succedere la prossima settimana, con qualche focolaio temporalesco ancora attivo fino a martedì, seguito dall’espansione di un’ampia alta pressione associata ad aria calda nord africana con i primi 30°C afosi.

Oggi giovedì 5 maggio - Al Nord: diffusa instabilità su tutte le regioni con piogge via via più diffuse. Al Centro: maltempo con piogge più diffuse. Al Sud: soleggiato.

Venerdì 6 maggio - Al Nord: maltempo con piogge e rovesci, localmente persistenti in Emilia Romagna. Al Centro: maltempo con piogge diffuse. Al Su: molto instabile con piogge possibili ovunque.

Sabato 7 maggio - Al Nord: tempo instabile. Al Centro: instabile con acquazzoni sparsi. Al Sud: instabile con rovesci diffusi.

Tendenza - Qualche schiarita domenica 8 maggio per la Festa della Mamma, ma con temporali sparsi, ancora qualche rovescio pomeridiano fino a Martedì poi scoppia una fase simil-estiva con i primi 30°C all’ombra.