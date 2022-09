In arrivo gli NFT di Maradona

Metaframes, azienda impegnata nel comparto cripto, ha annunciato il lancio di una collezione NFT dedicata a Diego Armando Maradona. I Non Fungible Token saranno 5000, firmati da Paul Trevillion, artista di fama internazionale. Con l’acquisto, gli utenti avranno a loro disposizione esperienze uniche, tra cui un viaggio pagato per assistere alla finale dei mondiali di calcio 2022 in Qatar. Non è tutto: Metaframes ha comprato i diritti di immagine del Pibe de oro e si appresta a lanciare l’Official Maradona Fanclub (OMFC), un ecosistema blockchain dedicato alla memoria del campione.