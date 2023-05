Il 21 aprile uscirà Ti amo come un pazzo, il nuovo progetto di Mina. Sarà un album ricco di canzoni dalle atmosfere diverse. Nel nuovo disco di inediti, che sarà disponibile in formato cd, vinile e in digitale su tutte le piattaforme, ci sarà anche l'annunciato duetto con Blanco, giovane talento e tra i più travolgenti degli ultimi anni; titolo della traccia: Un briciolo di allegria, brano che è già stato scelto dal regista Ferzan Ozpetek per il suo nuovo film in uscita a Natale 2023.