Ledger è finora nota agli investitori cripto soprattutto per la realizzazione di wallet digitali. Deviando in parte dai suoi obiettivi tradizionali, la piattaforma ha scelto di aprire al gaming on chain. Lo fa aggiungendo alla propria app Web3, Ledger Live, “Cometh Battle”, un gioco di carte collezionabili originariamente riservato agli utenti Polygon. Oltre 300 carte sono già disponibili sul mercato, con i clienti che potranno formare un mazzo, scendere in campo e sfidarsi online.