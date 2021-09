In arrivo sole e temperature sempre più calde, ecco dove

Sole e temperature sempre più calde in arrivo sull'Italia grazie a un'inaspettata rimonta dell'anticiclone a matrice sub-tropicale che riporterà l'estate su gran parte della penisola. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i venti freschi che in queste ore stanno soffiando su molte regioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente fino a essere sostituiti da quelli più caldi meridionali tra giovedì e venerdì. Questo cambio di testimone, innescato dall'arrivo dell'anticiclone africano, sarà alla base del progressivo aumento delle temperature massime. La prima regione a surriscaldarsi sarà la Sardegna che da giovedì tornerà a toccare punte di 36°C, poi a ruota seguiranno Toscana e Lazio (fino a 30°C a Roma e Firenze) e quindi il resto del Sud (punte di 32-33°C). Le temperature aumenteranno anche al Nord, ma in maniera meno evidente e più gradualmente. Sulle zone pianeggianti si raggiungeranno circa 24-26°C. Infine il tempo, sarà prevalentemente soleggiato salvo per una maggior nuvolosità al Nord (mercoledì) e qualche rovescio o breve temporale sulla Sicilia orientale e in Calabria (sia mercoledì e sia giovedì).

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 22. Al nord: cielo spesso coperto al Nordest e su gran parte della Lombardia. Al centro: soleggiato salvo più nubi sulla Sardegna (rare precipitazioni). Al sud: via via più instabile con temporali sulla Sicilia nordorientale e in Calabria.

Giovedì 23. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: qualche rovescio isolato sulla Sicilia, sole altrove.

Venerdì 24. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato e clima più caldo. Al sud: ampio soleggiamento.

Tendenza prossimi giorni: sabato ancora bel tempo, domenica perturbazione atlantica.