In arrivo un’edizione speciale di Coravin in collaborazione con Keith Haring

In arrivo a ottobre una speciale versione del sistema di apertura del vino in collaborazione con il celebre artista pop americano.

Coravin si veste d’arte in questa edizione speciale in arrivo a ottobre che segna la prima collaborazione del brand di Greg Lambrecht con un’artista. “Coravin x Keith Haring Artist Edition” sarà disponibile da ottobre. Sfondo bianco per le celebri figure stilizzate e danzanti, - in questo caso nella versione monocroma in nero - dell’artista americano che correderanno l’oggetto.

Coravin è l’innovativo sistema di apertura del vino che ne permette la mescita senza togliere il tappo e riuscendo dunque a conservare il liquido rimanente all’interno per le settimane successive. Greg Lambrecht sulle colonne di The Drinks Business si sofferma proprio sul rapporto tra il suo brevetto e l’arte di Haring: entrambe ambiscono a rendere fruibile a più persone possibile un’esperienza.

“Haring ha reso il mondo dell’arte accessibile e alla portata di un pubblico più ampio. (...) Questo modello è lo stesso che userò io stesso a casa”.

In effetti, una famosa frase di Keith Haring dice: “Mi è diventato sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria riservata all'apprezzamento di pochi, ma di tutti, ed è questo il fine verso il quale continuerò a lavorare” e questa nuova versione di Coravin si candida senza ombra di dubbio a diventare un must have nelle case di molti appassionati di vino.

Adnkronos - Vendemmie