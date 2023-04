In basilica Santi Pietro e Paolo i funerali di Parini, folla stretta intorno a familiari

La pioggia battente nel giorno dei funerali di Alessandro Parini ha concesso due pause, la prima all'arrivo dei tanti partecipanti alla cerimonia tra cui anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la seconda quando il feretro ha lasciato la basilica di Santi Pietro e Paolo tra gli applausi. L'ultimo saluto al 35enne romano ucciso nell'attentato a Tel Aviv venerdì scorso è stato la consacrazione di una vita spesa al massimo. Lo ha detto l'ex direttore della Personale Scolastica dell'istituto dove Alessandro ha frequentato il liceo, padre Massimo Nevola, che per lui ha celebrato le esequie insieme al parroco della basilica padre Nicola Scarratino. E lo hanno ricordato l'amica di tutta una vita, Chiara, i colleghi avvocati, e soprattutto il fratello Federico.

"Un ragazzo serio, ma mai bacchettone", lo ricorda padre Nevola che lo ha conosciuto da adolescente e che lo ha visto "strappato via alla vita da qualcosa di illogico, da un crimine che attraversa la nostra storia, dal terrorismo diffuso un po' dappertutto in una terza guerra mondiale ormai ovunque". Uno cui piaceva risolvere sempre tutto, Alessandro, dicono gli amici dal pulpito della basilica. "Venticinque anni insieme - ha raccontato Chiara - Ne abbiamo combinate tante, troppe. E' stato bello aver vissuto tutto insieme, o quasi. E di quel quasi oggi mi pento. Gli amori veri sono così, fioriscono con semplicità e durano per sempre. Sei e sarai sempre l'uomo più importante della mia vita, vivi nel mio cuore, che è sempre stato tuo. Grazie per esserci stato sempre, per quel 'tranquilla, affronteremo tutto insieme', per il corso da sommelier, per i piatti da chef improvvisati all'ultimo, per le telefonate notturne. Grazie per aver fatto copiare la versione di greco alla maturità. Sei stato il mio tutto e lo sarai sempre. Sei e sarai sempre l'unica luce che irradierà la mia vita".

E poi l'ultimo weekend a Napoli, ricordato dagli amici, solo una settimana prima del viaggio a Tel Aviv dal quale mai sarebbe tornato. La passione per Gray's Anatomy e per i viaggi, il viaggio a Madrid regalato al fratello per i suoi 30 anni, la passione per la Roma trasmessagli proprio da Federico, giocatore nella squadra del Fiumicino Calcio, presente per l'occasione nella basilica. Sulla bara, dal quale il padre Enzo non ha mai distolto lo sguardo, la maglietta del capitano della Roma Pellegrini e la toga da avvocato. Quella che Alessandro Parini era arrivato a indossare "senza scorciatoie - ha detto un collega dal pulpito - lavorando sodo, a testa bassa".

