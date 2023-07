In Calabria entusiasmo alle stelle per le finali del Campionato Nazionale AS

A Corigliano Rossano terminano i Campionati Nazionali ASI che si sono svolti da venerdì 8 a domenica 11 giugno. La kermesse ha visto l’alternarsi di diverse finali nazionali dei campionati ASI e l’esordio delle prime finali italiane dedicate alla Pallavolo.

Il Settore, affidato all’esperienza del responsabile nazionale Rosario Rasati, è riuscito a convogliare oltre 250 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia e pronti a sfidarsi sui campi del PalaEventi di Rossano, del Palazzetto dello Sport di Felice Calabrò e di quello di Mirto-Crosia.

Oltre a sfidarsi a suon di schiacciate, gli atleti hanno avuto modo di conoscersi, ritrovando nello sport un senso di solidarietà, rispetto ed amicizia.

“Sono estremamente soddisfatto e contento di come si siano svolte queste bellissime quattro giornate”, dichiara Rasati. “I ragazzi hanno avuto modo di poter esultare, abbracciarsi e condividere la propria gioia oltre confini dopo aver vissuto gli ultimi tre anni senza una stretta di mano o un semplice abbraccio a causa del COVID 19, posso dire che tutti sono rimasti contenti dell’organizzazione delle gare e un ringraziamento speciale va al Signor Cropanise Salvatore per l’aiuto che mi ha dato in loco e agli arbitri per il regolare svolgimento delle finali Nazionali. Saluto il Presidente Nazionale On. Barbaro Claudio e il Signor Stazio Giacomo del Comitato Partenopeo”.

