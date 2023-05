In campo i ‘ragazzi’ di Marcello Toussan

Svolto ieri il Memorial Toussan. Tanti “vecchi” ragazzi si sono ritrovati per ricordare Marcello Toussan maestro e organizzatore di calcio: il suo nome è importante per il nostro Ente e prima ancora del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. È stato uno storico allenatore, dirigente e presidente di numerose società romane, fra tutte Vigna Stelluti e Juvenia. Al Trofeo, organizzato dalla moglie Livia e dalle sue figlie Lavinia e Michela, con il sostegno di UGL, di ASI Nazionale e del suo comitato laziale, hanno partecipato squadre formate da quelli che sono stati dei veri e propri figli sportivi di Toussan. Presenti, tra gli altri, il Ministro allo Sport e alla Gioventù Andrea Abodi, nelle vesti di giocatore.

“È il secondo anno per il Memorial Toussan. Il secondo anno in cui ricordiamo un amico, un uomo di sport che pose la sua firma sull’atto costitutivo di ASI dopo tanta militanza nel Fiamma insegnando calcio e valori ai più giovani. Tanti sono stati i sorrisi con quegli amici con i quali ho condiviso un lungo percorso. Ringrazio di questo sforzo organizzativo le figlie Michela e Lavinia, la professoressa Livia Brienza moglie di Marcello e storico dirigente ASI. Grazie. Per averci fatto ritrovare“, ha detto il nostro Presidente Claudio Barbaro presente all’evento.

Il nostro Presidente Claudio Barbaro

Ed è proprio la figlia Michela a raccontare questa giornata.

“La manifestazione, promossa da ASI e da UGL con la collaborazione della LND Divisione Calcio a 5, quest’anno ha visto crescere il numero di squadre partecipanti che da quattro sono passate a sei: Fiamma Roma, Vigna Stelluti, Palio di Roma, VS All Star, UGL e VS Friends.

La vittoria è andata al Vigna Stelluti (nella foto di apertura. Ndr), ma tutte le squadre sono riuscite ad esprimere un gioco ancora bello da guardare, all’insegna di uno sport che, come sentenziava un famoso commentatore sportivo americano, ‘dà il meglio di sé quando ci unisce’.

Ancora una volta tanti ex giocatori che hanno vissuto la loro avventura sportiva sotto la guida instancabile e sicura di Vittorio Marcello Toussan hanno potuto ritrovarsi in campo per testimoniare il loro affetto, rivivere antiche emozioni e portare a casa qualcosa di importante e bello da ricordare. Tra i giocatori di Vittorio Marcello era presente, anche quest’anno, Andrea Abodi, oggi Ministro dello Sport, che, con i suoi storici compagni di squadra ha dato prova di grande preparazione atletica e tecnica giocando senza risparmiarsi per tutta la durata del torneo.

Il trofeo, in un ideale passaggio del testimone alle giovani generazioni, ha ospitato anche la partita di due squadre Under 13, Flaminia 7 e Sporting Hornets, due team il cui percorso è stato parte o eredità della storia di Vittorio Marcello Toussan. Al termine dell’incontro, vinto da Sporting Hornets, i ragazzi sono stati premiati dai giornalisti Jacopo Volpi e Ugo Trani (che hanno partecipato al Trofeo anche in veste di giocatori) e dal segretario della divisione Calcio a 5, Fabrizio di Felice.

Molti gli spettatori presenti all’evento sportivo, che, ci auguriamo, possa diventare una tradizione da rispettare.

Un ringraziamento sentito a tutti i giocatori che non si sono risparmiati, a Claudio Barbaro Presidente ASI, anche lui uno dei “ragazzi” di Toussan presente all’evento, a Paolo Capone Segretario generale UGL e a Luca Bergamini presidente della Divisione Calcio a 5 che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento, a Luca Malcotti Vice Segretario Generale UGL e Andrea Roberti Presidente ASI comitato provinciale di Roma che hanno premiato i partecipanti, tra i cori che scandivano, come tante volte in passato dopo una vittoria faticosamente conquistata, il nome del loro indimenticabile e indimenticato allenatore”.

Leggi la notizia sul sito Asi.