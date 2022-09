In Canada opposizione a suon di Bitcoin

Il nuovo leader dell'opposizione canadese è un Bitcoiner: Pierre Poilievre, del Partito Conservatore del Canada, è cypto friendly: ha già sostenuto in passato la libertà finanziaria attraverso i token cripto, gli smart contract e la finanza decentralizzata. All'inizio di quest'anno, il politico ha esortato il pubblico canadese a votare per lui come leader per "rendere il Canada la capitale mondiale della blockchain". La sua ultima nomina fa pensare che i canadesi sono in grado di sostenerlo alle prossime elezioni federali - che si terranno entro il 20 ottobre 2025 - per determinare il 45° Primo Ministro canadese.