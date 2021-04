Oltre 500 pacchi spesa distribuiti in un paio d'ore a Roma. Nell'emergenza coronavirus, con la crisi economica sempre più profonda, alle famiglie in difficoltà non interessa da che parte arrivino gli aiuti, una parrocchia o un movimento politico di destra radicale cambia poco. Così questa mattina a Roma in centinaia si sono presentati davanti al portone dello stabile occupato da Casapound in via Napoleone III, a pochi passi dalla stazione Termini, per ricevere il pacco alimentare.