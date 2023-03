In Corea del Sud la crisi demografica sta svuotando le pensioni

Nel 2055 il fondo pensioni statale non avrà più risorse da erogare per i propri cittadini

Si prevede che il servizio pensionistico nazionale della Corea del Sud esaurirà i suoi fondi nel 2055, aumentando la pressione sul governo per attuare la riforma delle pensioni di fronte alle basse nascite e all'invecchiamento della popolazione nella quarta economia più grande dell'Asia. Il deficit pensionistico aumenterà dal 2041 prima di svuotare completamente i fondi statali nel 2055, secondo il National Pension Service (NPS).

La popolazione in età lavorativa della Corea del Sud costituiva il 71,7% della popolazione attiva nel 2021, ma si prevede che tale quota diminuirà al 51,3% entro il 2050, secondo i dati del governo. Il numero di sudcoreani di età superiore ai 65 anni aumenterà da 8,53 milioni nel 2021 a 17,22 milioni nel 2040 e potrebbe rappresentare il 43,9% della popolazione entro il 2050.

Nel 2018, il paese ha registrato per la prima volta più decessi che nascite. L'anno scorso, il suo tasso di fertilità è sceso a 0,81 - il più basso al mondo - da 0,84 nel 2021: è diminuito negli ultimi sei anni di fila. Negli anni ’70 la media era di 4 figli per donna.

Gli economisti sostengono che, oltre alle sue sfide demografiche, il mercato del lavoro sudcoreano è ulteriormente minato dalla sottoccupazione degli anziani, dei giovani e delle donne. Nonostante le donne sudcoreane abbiano alcuni dei più alti livelli di istruzione nell'OCSE, il paese ha un tasso di occupazione femminile di appena il 57,7%. Molto lontano quindi dagli standard degli altri paesi OCSE: il 76,6% nei Paesi Bassi, il 73,3% in Svezia, il 72,2% in Germania e il 71,3% nel vicino Giappone.

Per evitare che il fondo pensione vada in deficit nel 2041, il National Pension Service (NPS) coreano stima che dovrà aumentare i contributi pensionistici dall'attuale 9% sul reddito conseguito al 19,57% nel 2025, per poi salire ancora al 22,54% nel 2035.

Senza un aumento della natalità, una rigorosa riforma delle pensioni appare inevitabile.