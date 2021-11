In Francia obbligo di mascherine in coda agli impianti da sci

La Francia ha deciso i protocolli per la ripresa della stagione sciistica in tempo di Covid-19. La mascherina sarà obbligatoria nelle file per gli impianti di risalita, dove sarà imposto il distanziamento, e all'interno delle telecabine. Il Green Pass per accedere agli impianti sarà imposto soltanto se il tasso d'incidenza dei contagi di Covid supererà i 200 casi ogni 100mila abitanti su scala nazionale. A illustrare le nuove misure è stato il premier Jean Castex, durante una vista in Alta Savoia. Vogliamo garantire così una "degna stagione sciistica", dopo il difficile inverno 2020-21 in cui gli impianti sono rimasti chiusi, ha affermato Castex.