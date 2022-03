In fuga dall'Ucraina, ActionAid: "Polonia sovraccarica"

Polonia, il fronte caldo del flusso di profughi dall'Ucraina. Un Paese in cui la capacità di accoglienza è "overload", sovraccarica, e che "si sta facendo carico di spese notevoli". Lo racconta all'AdnKronos Enrica Piras, senior emergency manager per la Polonia di ActionAid, attiva in questi giorni in vari posti di frontiera, lungo il confine polacco. Qui, le tante persone in fuga dall'Ucraina vengono accolte, e qui vengono organizzati mezzi di trasporto, bus e treni, verso destinazioni specifiche: Svezia, Belgio, Italia. "Oltre all'accoglienza, le autorità locali stanno organizzando anche il trasporto. La Polonia si sta facendo carico di costi notevoli, sia per la ricezione delle persone sia per il loro trasferimento fuori dal Paese", dice Piras.

Arrivi, al confine polacco, in calo al momento ma ci si aspetta una forte ripresa nei prossimi giorni. "La situazione è un po' cambiata negli ultimi giorni con flussi meno intensi. A Dorohusk siamo passati da 5mila persone al giorno in arrivo dall'Ucraina a un migliaio", in altri punti di passaggio di frontiera si è passati da 20mila persone al giorno a circa 5mila. Rallentamento imputabile tanto al fatto che chi poteva e aveva i mezzi per farlo ha lasciato l'Ucraina immediatamente, quanto all'inizio dei bombardamenti anche nella parte più occidentale del Paese. Ma ora "ci si aspetta che arrivino molte più persone nei prossimi giorni con l'apertura dei corridoi umanitari", dice Piras. Circa 2mila auto avrebbero già lasciato Mariupol, altre 3mila in partenza nei prossimi giorni.

Ma chi arriva qui, lungo il confine della Polonia? "Nella maggior parte donne, donne con bambini, persone anziane. Per ora non abbiamo visto bambini soli ma ci hanno anche spiegato che quelle che individuiamo come famiglie possono non essere famiglie ma gruppi composti da un nucleo famigliare e bambini affidati da parenti e amici - spiega Piras - Arrivano diverse categorie di persone: persone benestanti, che poi alloggiano negli alberghi, persone che viaggiano in auto, persone che viaggiano anche a piedi per chilometri e chilometri e restano nei reception center. A seconda della capacità economica le prospettive cambiano molto".

Persone che portano con sé "una grande forza e una grande fragilità insieme - continua la responsabile di ActionAid - Ieri ho visto una donna che viaggiava con la figlia di 13 anni disabile, una donna fortissima con un carico di fragilità molto grande. In generale queste donne con i bambini sono provate. Una situazione difficile ma in cui la solidarietà si fa sentire. "Abbiamo conosciuto persone che non avevano un posto dove andare, una madre con un bambino autistico, genitori disabili, donne anziane di più di 90 anni, che sono riuscite a trovare alloggio. I colleghi polacchi sono personalmente, non solo professionalmente, coinvolti e tutti cercano di trovare soluzioni per chi arriva. C'è molta solidarietà, non è scattato quel meccanismo di rigetto scattato altrove".

ActionAid lavora sul posto con i partner locali su più fronti, dal sostegno finanziario con programmi cash, al sostegno psicologico per donne che hanno subito traumi e violenze, fino all'aiuto a rifugiati proveniente dall'Ucraina ma non di nazionalità ucraina. Ogni giorno al confine si fornisce un'assistenza immediata e di base, pasti e bevande calde, beni di prima necessità per chi si ferma o per chi deve continuare il suo viaggio, ci sono tendoni riscaldati in cui riposare, ci sono spazi dedicati a mamme e bambini. "C'è da tenere presente anche le basse temperature, ieri il termometro segnava -8°C - sottolinea Piras - motivo per cui i flussi si intensificano la sera, perché si viaggia nelle ore più calde e ci si ferma quando le temperature si abbassano, di sera tardi o notte".

di Stefania Marignetti