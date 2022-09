In Giappone un premio NFT per i sindaci virtuosi

Il governo giapponese ha recentemente istituito un riconoscimento in NFT per le autorità locali virtuose nella promozione di crescita e diffusione delle nuove tecnologie nel Paese. Non è una sorpresa per il paese del Sol Levante, avvicinatosi negli ultimi mesi a grandi passi al mondo del Web3, convinto che un atteggiamento di apertura al comparto possa finalmente rendere dinamica un’economia in stagnazione da decenni. I primi cittadini sono stati premiati con POAP NFT coniati su rete Ethereum, dal premier Kishida e dal suo capo di gabinetto.