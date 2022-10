In Inghilterra il futuro del gambling è nelle mani di Liz Truss

In collaborazione con MiglioriCasinoItalia.it

C’è stato un cambio ai vertici del governo del Regno Unito. A seguito delle dimissioni di Boris Johnson, e la morte della regina Elisabetta II, Liz Truss ha preso in mano le redini del paese. Il nuovo premier ha molto lavoro da fare e ha già affermato che tra i suoi obiettivi c’è la riforme economica del Paese. Questo potrebbe includere anche la riforma sulle leggi del gioco d’azzardo, la cosiddetta Gambling Act, legge che è sui tavoli dei ministri ormai da diversi anni.

Giá durante l’era di Tony Blair (2005) il partito conservatore aveva promesso di riformare il documento che governava il settore del gioco. Questa fu addirittura parte del manifesto di rielezione di Blair. I successivi governi conservatori hanno accantonato questa riforma, finché non è entrato in carica Boris Johnson. Nel 2020, secondo The Guardian, Johnson voleva apportare dei cambiamenti radicali all'industria del gioco d'azzardo e con la nomina di Nigel Huddleston come Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport, si stava lavorando ad un libro bianco sull’argomento. Una delle aree controverse per il settore è stata la richiesta degli attivisti di vietare le scommesse gratuite ed i programmi VIP. Secondo alcune fonti non confermate il white paper non vieterebbe completamente le scommesse gratuite, ma piuttosto il targeting di scommesse gratuite e altri bonus basati sulla spesa o sulle perdite dei clienti.

Purtroppo le turbolenze politiche di Brexit e Covid e le successive dimissioni di Johnson hanno definitivamente messo in stallo la pubblicazione del documento.

Secondo gli esperti di Miglioricasinoitalia “il ritardo è una buona notizia per l'industria dei giochi, almeno per ora. Tuttavia, ciò che accadrà dopo l’elezione di Truss potrebbe dipingere un quadro completamente diverso. In Inghilterra l’industria delle scommesse è un importante generatore di lavoro, basti pensare ai colossi come la Bet365 e le centinaia di posti di lavoro che hanno creato nel West Midlands nei settori del tech e della finanza.Tradizionalmente questi lavori si concentrano nella capitale Londinese oppure nelle grandi cittá al sud.”

La riforma servirebbe a combattere la ludopatia ed altri problemi sociali associati alle scommesse, ma non è ancora chiaro se questa sia una delle prioritá della Truss. Con l’arrivo del primo ministro ci sono stati nuovi cambiamenti anche all’interno del Cabinet per il Betting and Gaming Council. A partire dalla scorsa settimana ci sarà Michelle Donelan che andrá a sostituire Huddleston. Non è ancora chiaro che tipo di direzione intenda prendere la Donelan ma è chiaro che il governo della Truss voglia fare di tutto per portare soldi nella cassa dello stato. Nel suo discorso di inaugurazione la PM ha ribadito che risponderá alla crisi energetica e all’aumento delle bollette energetiche. Con l’inflazione all’ 8% ed i prezzi dell'energia che continuano a salire è probabile che la revisione delle riforme sul gioco d'azzardo passi in secondo piano rispetto a questioni economiche più urgenti.