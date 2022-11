Sanremo 2023, Twitter chiude? La paura manda Festival in tendenza

Mentre tutto il mondo si interroga sul destino di Twitter, tra dimissioni di massa dei dipendenti e iniziative imprevedibili del nuovo proprietario Elon Musk, in Italia la paura di una sparizione del social dei cinguettii manda in tendenza il Festival di Sanremo. Sono infatti migliaia i fan del Festival che pubblicano tweet preoccupati che i commenti in diretta su Sanremo possano perdere la loro piattaforma d'elezione. "Qualcuno dica ad Elon Musk che non può chiudere twitter prima della settimana di Sanremo. Noi qui abbiamo delle priorità", scrive un utente, agganciandosi all'hashtag #riptwitter che spopola negli States da qualche ora. "Ma che vuol dire che Twitter potrebbe chiudere? Dove lo commento Sanremo? Dove mi lamento? Elon Musk hai il popolo di twitter contro, dormi con un occhio aperto", scrive un altro. E ancora: "Stiamo per abbandonare la nave? Ci vediamo su Instagram? Abbiamo un piano B? Ma soprattutto, dove commentiamo Sanremo?!"

Qualcuno arriva fino all'insulto: "Elon a me non stai nemmeno simpatico però se ci togli Twitter prima di Sanremo sei proprio stron..".