In mostra a Roma un omaggio all'amicizia tra Italia e Israele

Appena inaugurata a Roma, ospite dei locali del Museo Ebraico, “Roma 1948. Arte italiana verso Israele”, la mostra che, attraverso i classici del Novecento italiano, ripercorre le tappe del rapporto Italia-Israele, una lunga amicizia in nome della cultura e della democrazia. In esposizione, alcune delle opere più importanti di Carlo Levi, Renato Guttuso, Pietro Cascella e Eva Fischer. L’evento, a cura di Davide Spagnoletto e Giorgia Calò, è organizzato dalla Comunità Ebraica di Roma e dalla Fondazione per il Museo Ebraico.