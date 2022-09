Inaugura oggi a Times Square, nel cuore di New York, in occasione della mostra internazionale The Armory Show, “NFT, Contemporary and Digital Art”, organizzata dall’azienda italiana Art Innovation Gallery. In mostra anche degli NFT italian, opera di ben 56 gli artisti digitali, tra cui pionieri della crypto arte, che esporranno le loro opere. Gli spazi della celebre piazza di New York si accenderanno mettendo in mostra le opere della crypto arte NFT per l’intera settimana.