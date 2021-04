In piazza anche a Milano

Un grido di protesta si è elevato questa mattina davanti Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Molti cittadini, imprenditori e liberi professionisti hanno aderito e manifestato pacificamente all’iniziativa promossa dalle associazioni di categoria del mondo lavorativo e da Fratelli d’Italia. Presenti alla manifestazione, tra gli esponenti politici di spicco, l’onorevole Santanchè e l’onorevole La Russa che hanno ribadito con forza l’esigenza di tutelare tutte le categorie che hanno subito gravissimi danni economici durante questo periodo di pandemia.

ASI, presente ovunque e oltre la politica quando c'è da difendere lo sport, non ha voluto mancare all’appuntamento e lo ha fatto mediante il suo Comitato Regionale e i Presidenti delle Associazioni/Società affiliate in Lombardia. Presente anche lo striscione #lospottmeritarispetto che in questi giorni è stato esposto in tutte le iniziative di protesta tenutesi nelle piazze Italiane.

“ASI Lombardia ha accolto con entusiasmo l’invito a presenziare alla manifestazione svoltasi a Milano, in piazza della scala, davanti Palazzo Marino, con le proprie associazioni e società affiliate - commenta così il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Marco Contardi - un momento non solo di protesta ma soprattutto di richiesta di apertura in sicurezza dei nostri centri sportivi che ormai da molto tempo stamno soffrendo quasta pandemia e le decisioni del governo”.

Un grido di sofferenza rimarcato anche da Marco Pavone, Presidente della Associazione Honbu Dojo Team Pavone, affiliata ASI: “Lo sport è salute ed è grave che non ci facciano aprire. Sono sicuro che in futuro avremo diversi disagi comportamentali, alimentari e sociali. Mi auguro che prendano a cuore, il prima possibile, la nostra richiesta di fare sport in sicurezza”.

