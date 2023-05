In piazza Mastai comunità bengalese di Trastevere festeggia fine Ramandan

Decine di musulmani si sono ritrovati in piazza Mastai, nel cuore di Trastevere, per festeggiare la chiusura del Ramadan. Seduti su un grande telo di plastica azzurro, delimitato da una lunga fila di scarpe, pregano tra i curiosi e i passanti.

"Oggi è l'ultimo giorno di Ramadan - spiegano all'Adnkronos - e noi, che viviamo e lavoriamo a Trastevere, abbiamo scelto questa piazza per festeggiare. Da quasi cinque anni, con il permesso della Questura, ci ritroviamo qui per pregare per i musulmani di tutto il mondo".