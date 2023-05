In Piemonte nasce ‘cruscotto’ che monitora in tempo reale l'avanzamento dei progetti Pnrr

È da oggi online il nuovo sito di monitoraggio dei progetti del Pnrr che hanno la regia della Regione Piemonte. Il nuovo strumento offre a enti e cittadini la possibilità di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e intervenire laddove si manifestino criticità nella loro attuazione per fare in modo che vengano centrate le scadenze previste. A presentare il nuovo sito il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e il vice Fabio Carosso, la presidente della sezione controllo della Corte dei Conti, Maria Teresa Polito, e in video collegamento il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto.

“Come sulla programmazione europea anche per il Pnrr in Piemonte stiamo rispettando i tempi - ha spiegato Cirio - al Piemonte sono stati destinati circa 6 mld di euro di cui 4 già assegnati a tutti i soggetti percettori di risorse. Quelli a regia regionale ammontano a oltre 1,1 mld di euro attualmente destinati a finanziare 851 progetti suddividi sulle sei missioni” “Di questo 1,1 mld, circa 700 mln, pari al 62%, sono per opere , mentre i restanti 400 mln, il 38%, sono per servizi e forniture”, ha precisato Cirio spiegando che la presentazione del nuovo sito “è un cruscotto di fotografia e monitoraggio in tempo reale perché ci siamo resi conto che la consapevolezza dello stato dei lavori e’ il miglior modo per centrare l’obiettivo”