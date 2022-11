In Poste Italiane webinar sui Servizi del Recapito: innovazione e sostenibilità fino all’ultimo miglio

Poste Italiane organizzerà mercoledì 23 novembre il webinar gratuito sui Servizi del Recapito “La logistica dell’ultimo miglio: innovativa e sostenibile” in cui Massimiliano De Masi, Responsabile Innovazione dei modelli di funzionamento in Posta Comunicazione e Logistica di Poste Italiane, fornirà una panoramica sulle evoluzioni della logistica in Poste e delle abitudini di consumo, prima fra tutte la diffusione dell’e-commerce.

Attraverso automazione ed efficiente gestione dell’ultimo miglio è possibile sfruttare le risorse, incrementando la flessibilità e adattando velocemente la struttura dell’offerta ai cambiamenti in atto migliorando così la user experience, con una sempre maggiore attenzione alle tematiche green.

Il webinar è gratuito ed è possibile iscriversi dalla sezione web di Educazione sui Servizi del Recapito.

Il progetto di Educazione sui Servizi del Recapito della Corporate University mira ad esplorare i tanti aspetti di innovazione presenti nel mondo della logistica, favorendo la consapevolezza e la conoscenza su tematiche di grande attualità quali l’evoluzione di logistica e mobilità urbana e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad esse collegata, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali quali podcast, giochi, videopillole e infografiche sempre disponibili all’interno della sezione web dedicata all’Educazione Digitale.