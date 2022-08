In Sardegna torna il festival “Bookolica”

Al via oggi a Tempio Pausania, in Sardegna, “Bookolica - il festival dei lettori creativi”. La kermesse letteraria, giunta alla sua quinta edizione, si chiuderà il 4 settembre e farà tappa anche a La Maddalena. Il programma, multidisciplinare per vocazione, affronterà temi trasversali al vivere comune, come la questione ecologica e quella di genere. Il motivo dominante degli eventi in palinsesto sarà quello dell’interattività, grazie a laboratori e performance teatrali. Tra i grandi nomi presenti in qualità di ospiti, spicca quello di Walter Siti.