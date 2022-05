In Senato i big per Draghi, ma tanti vuoti e manca pure Petrocelli

Aula del Senato con alcuni posti vuoti durante l'informativa di Mario Draghi sull'Ucraina. Non mancano i big e i capigruppo dei partiti: sugli scranni Simona Malpezzi del Pd, Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, l'azzurro Maurizio Gasparri, la capogruppo del M5S, Mariolina Castellone. Assenze nei 5 stelle, che non portano in Aula Ettore Licheri, Gianluca Ferrara e Vito Petrocelli. C'è poi Stefania Craxi, neopresidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama.

In Aula Pier Ferdinando Casini, che interviene, Matteo Renzi, anche lui tra gli iscritti a parlare (come Salvini e Castellone). Per il M5S ci sono anche Simona Nocerino e Paola Taverna.