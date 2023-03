In Senato la presentazione del libro di Lucio Ghia 'International Business Law'

Il Senatore Questore Antonio De Poli propone al Senato, Sala Caduti di Nassirya, il 14 marzo alle ore 12,00, un nuovo e interessante “question time” in occasione della presentazione del libro di Lucio Ghia “International Business Law” giunto alla sua II Edizione.

Il volume si propone di incentivare il livello di attenzione che il nostro Parlamento, le nostre facoltà di giurisprudenza, i nostri giudici, avvocati ed addetti ai lavori dedicano agli indirizzi espressi in modelli di legge, guide legislative e convenzioni, che le organizzazioni sovranazionali più rilevanti, elaborano in materia legislativa e giudiziaria, nella prospettiva di una progressiva armonizzazione, basati su best practicies adottate nei Paesi ad economia avanzata come il nostro.

Quanto la legislazione e la giurisprudenza italiana siano al passo delle sfide che la globalizzazione dei mercati quotidianamente propone e quanto il Diritto italiano possa influire sulla formazione degli indirizzi sovranazionali; a questi interrogativi il volume propone molte e suggestive risposte.