In settimana arriva primo caldo, sarà quasi estate

Arriverà in settimana il primo caldo su diverse regioni dell'Italia. Un vero e proprio anticipo d'estate con l'anticiclone africano che dalla Mauritania in pochi giorni raggiungerà la Penisola Iberica, la Francia per poi piegare verso l’Italia a partire da domani, martedì 10 maggio e giorni successivi.

Intanto la giornata di oggi, lunedì 9 maggio, sarà ancora influenzata dal vortice che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali. Collocato nei pressi della Sicilia abbandonerà definitivamente l’Italia nella giornata di mercoledì 11, tant’è che fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord.

Il Settentrione sarà la prima parte del Paese a essere raggiunta dall’anticiclone africano, poi toccherà al Centro e quindi al Sud. Seguendo questo cammino possiamo intuire come l’andamento delle temperature rispecchierà l’avanzata dell’alta pressione. Inizierà subito a fare caldo al Nord già con valori vicini ai 26°C tra lunedì e martedì. Successivamente il caldo raggiungerà anche il Centro, specie la Toscana. A partire da mercoledì 11 maggio tutta l’Italia sarà avvolta dall’anticiclone che farà schizzare le temperature massime fino a 30-31°C sulla Pianura Padana e sulle valli dell’Alto Adige, fino a 27°C al Centro, in Puglia e sull’alta Campania, “solo” 26°C invece sul resto del Sud. In questa situazione il sole sarà prevalente su tutte le regioni e la nuvolosità sarà più presente soltanto sui rilievi in genere.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it informa che la presenza dell’anticiclone potrebbe durare almeno fino al weekend 14-15 maggio salvo temporanea flessione dello stesso al Nord (tra venerdì e sabato), poi lo scenario meteorologico muterà nuovamente con la formazione di nuovi centri depressionari che da metà mese potrebbero guastare il tempo al Nord.

Oggi lunedì 9 maggio - Al nord: nubi irregolari, pomeriggio con temporali sulle Alpi. Al centro: mattinata asciutta, pomeriggio con temporali su Appennini e diffusi in Sardegna. Al sud: subito maltempo su Sicilia e Calabria ionica, poi peggiorerà ulteriormente sull’isola, instabile altrove.

Domani martedì 10 maggio - Al nord: in prevalenza soleggiato e caldo. Al centro: isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Al sud: temporali pomeridiani su Sicilia interna e Basilicata.

Mercoledì 11 maggio - Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: ampio soleggiamento, caldo. Al sud: cielo poco nuvoloso, temperature in aumento.

Tendenza: in prevalenza caldo e stabile fino al weekend.