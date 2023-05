In Toscana monaci per una stagione

A chi vuole lasciare per qualche mese la solita routine, staccare dallo studio o dal lavoro, i monaci all'Abbazia di Montecuccoli in Toscana offrono una valida alternativa: fare il monaco o la monaca per una stagione, "da giugno a settembre o anche di più, ma minimo per un mese. Stiamo cercando te come parte del nostro progetto di ricostruzione”, scrivono i monaci sull’annuncio. Gli unici requisiti: talento organizzativo, piacere di trattare con le persone e animali e la consapevolezza di trovarsi in un luogo religioso, oltre che "in un cantiere in movimento".