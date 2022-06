In Uk la finanza del futuro guarda alla blockchain

Il ministro delle finanze inglese, Gwyneth Nurse, ha annunciato che il Regno Unito inizierà a testare a breve la tecnologia blockchain nel campo delle tradizionali attività finanziarie. “L’iniziativa rientra in un quadro molto più ampio, e fungerà da apripista di un percorso che vuole portare, passo dopo passo, il Regno Unito a diventare un hub cripto di rilevanza globale” ha dichiarato il ministro alla Reuters. L’idea è quella che la tecnologia blockchain possa migliorare l’efficienza dei servizi per gli utenti e i cittadini. “La Gran Bretagna lancerà un’infrastruttura per testare i progetti sulle obbligazioni digitali (DLT) sotto il controllo delle autorità di regolamentazione”.