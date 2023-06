In un filmato della NASA le emissioni di anidride carbonica in 3D

I danni arrecati ogni giorno al nostro Pianeta non sono immediatamente invisibili e rischiano quindi di non essere percepiti nella loro reale misura. Un nuovo filmato della NASA, l’agenzia spaziale statunitense, colma questa lacuna e svela i movimenti dei flussi di anidride carbonica sulla superficie terrestre, rendendoli tridimensionali. Il video, realizzato grazie ai sofisticati apparecchi dello Scientific Visualization Studio dell’Agenzia, rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme suonato dalla comunità scientifica in materia di difesa dell’ambiente.