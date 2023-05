In università con il cane sotto la scrivania

Se si un patentino in tasca che certifica che si sa gestire il cane, se ovviamente l'animale non è pericoloso, ma pulito, spazzolato e assicurato allora il quattrozampe si potrà tenere sotto la scrivania. Questo l’accordo interno sottoscritto nella sede di Lodi dell'università Statale, primo ateneo in Italia, che dopo due anni di sperimentazione apre ufficialmente le porte agli amici quadrupedi di professori, ricercatori, bibliotecari e tecnici, secondo un regolamento preciso. Si dovranno rispettare alcune regole, tra queste chiudere a chiave la porta dell’ufficio in caso di allontanamento.