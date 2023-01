In Usa nasce Jic, alleanza di 5 Broadcasters per rilevazioni audience cross-piattaforma

Fox, NbcUniversal, Paramount, TelevisaUnivision e Warner Bros. Discovery hanno deciso di costituire un Jic per certificare più tecnologie di certificazione dell’audience televisiva che siano adeguate alle innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il settore. Perché si tratta di una vera e propria rivoluzione: negli Stati Uniti non è mai esistita una società come Auditel, ovvero un Joint Industry Committee, che fornisce i dati ufficiali degli ascolti (modello ampiamente adottato in Europa e promosso dall’Agcom, in cui sono rappresentate tutte le componenti del mercato dell’advertising) ma Nielsen è stata di fatto la currency – cioè il misuratore ufficiale della TV e delle transazioni pubblicitarie per oltre 40 anni. Dopo alcuni errori nelle rilevazioni sfociati con la perdita da parte di Nielsen dell’accreditamento del Media Rating Council, sono nate diverse soluzioni di misurazione alternative di società competitor.

Al fine di fare chiarezza e aumentare la trasparenza del mercato è stata quindi avviata l’iniziativa – attualmente promossa dai cinque Broadcasters – ma che mira tuttavia a coinvolgere altri broadcasters e collaborare sia con Ana (l’equivalente della nostra Upa) e il Vab (l’Associazione dei Broadcasters).

Nel comunicato emesso dai promotori dell’iniziativa si legge che “il Jic ha già iniziato a utilizzare gli sforzi collettivi e i progressi compiuti dai suoi membri per sviluppare standard di certificazione delle misurazioni, che saranno formalizzati e annunciati ufficialmente l'1 marzo”. Uno degli elementi qualificanti delle nuove soluzioni sarà rappresentato dall’utilizzo dei dati di prima parte dei Broadcasters che sono considerati particolarmente pregiati per l’analisi del comportamento degli spettatori.

L’annuncio della costituzione del Jic precede – forse non casualmente – solo di qualche giorno la prima release ufficiale di Nielsen One la nuova soluzione di misurazione cross piattaforma che non prevede l’utilizzo dei dati di prima parte dei broadcasters nel sistema di rilevazione.