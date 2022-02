In vacanza a Bastia: alla scoperta delle meraviglie della Corsica

Livorno, 28/02/2022 - Durante un viaggio in Corsica, non si può fare a meno di far tappa a Bastia, una delle città più importanti dell’isola, situata nella zona meridionale. Una località ricca di fascino, di storia e di storie che meritano di essere scoperte e raccontate. Ma quali sono i posti da non perdere a Bastia? Per esempio la Plage de l’Arinella, che si trova a sud del centro abitato: per raggiungerla è sufficiente prendere la T11 e poi seguire le indicazioni. Stiamo parlando di una delle spiagge più grandi della zona, con il fondo sabbioso e quindi ideale anche per le famiglie che hanno bambini al seguito, anche perché ben attrezzata con un ampio ventaglio di servizi. E poi i parcheggi non mancano: insomma, c’è tutto quello di cui si può aver bisogno per passare uno o più giorni meravigliosi, all’insegna del divertimento e del relax.

Gli edifici religiosi

L’occasione di un viaggio a Bastia è ghiotta anche per conoscerne i monumenti, con un occhio di riguardo per gli edifici religiosi: è il caso della Cappella di Nostra Signora di Monserrato. L’edificio è impreziosito da una Scala Santa dalla storia molto particolare: venne donata, infatti, nel 1811 da Papa Pio VII, che con questo regalo intese manifestare il proprio riconoscimento nei confronti della chiesa che aveva dato ospitalità ai preti romani che Napoleone Bonaparte aveva mandato in esilio. Un’altra chiesa da conoscere è di sicuro la Cattedrale di San Giovanni Battista, che può essere considerata a buon diritto uno dei più grandi edifici religiosi di tutta la Corsica. Nota per avere due campanili, la cattedrale accoglie al proprio interno affreschi opera di due artisti italiani: i fiorentini Oreste Malfanti e Olimpio Bandinelli, che li realizzarono nel 1870.

Il Palazzo dei Governatori

A colpire l’attenzione dei turisti è anche il Palazzo dei Governatori di Bastia. In principio questo edificio non era altro che una torre di semplice fattura, che era stata fatta costruire dal fondatore della città, Leonello Lomellini. In seguito, poi, divenne una fortificazione, un vero e proprio castello che sarebbe dovuto servire a difendere la città. Alla fine del Quattrocento, il palazzo venne scelto come dimora dei governatori di Genova, ed è per questo che ancora adesso si chiama così. Oggi, tra l’altro, accoglie il museo etnografico di Bastia.

Lo stagno di Biguglia

Se si segue la strada percorsa per arrivare all’Arinella, si può raggiungere lo stagno di Chiorino, conosciuto anche con il nome di stagno di Biguglia. Si tratta di una laguna dal paesaggio davvero affascinante, e molto importante anche dal punto di vista naturalistico, per il patrimonio di biodiversità che la caratterizza: può essere la meta giusta per una gita in mezzo alla natura.

Dove soggiornare a Bastia

Ci sono tanti appartamenti Corsica che possono essere presi in affitto in occasione di una vacanza a Bastia: qualunque sia la casa che si sceglie, si può essere sicuri di trovare una sistemazione più comoda, conveniente e versatile rispetto a una stanza in albergo, che assicura poca privacy e soprattutto costringe a mangiare a orari fissi, limitando molto le possibilità di movimento. Magari si potrebbe cercare un appartamento vicino al Palazzo dei Nobili Dodici, un altro degli edifici più importanti della città: fu eretto nei primi anni del XVIII secolo per accogliere i rappresentanti delle pievi, chiamati – appunto – Nobili Dodici. Questo edificio non è molto lontano dal Palazzo dei Governatori, ed è noto fra l’altro per essere stato teatro di un duello fra un nobile locale e Giacinto Paoli.

Il Jardin Romieu e la statua di Napoleone

Che cosa vedere a Bastia, ancora? Una menzione è doverosa per il Jardin Romieu, un giardino che permette di ammirare un panorama straordinario, proprio ai piedi del Palazzo dei Governatori. Si compone di diverse terrazze che digradano in direzione del mare, con una maestosa scalinata a rendere ancora più emozionante lo scenario. Lo stesso si può dire per piazza San Nicola, che è il cuore pulsante di Bastia, la vera anima della città. Da non dimenticare, infine, la statua di Napoleone, che si trova proprio in questa piazza, e che è stata realizzata da Lorenzo Bartolini.

