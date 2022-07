In Veneto dal 2019 potenziata operatività verso imprese e Pa

Con l’apertura dell’ufficio di Verona a maggio 2019 e dello Spazio Cdp di Padova ad aprile del 2021, l’operatività del Gruppo a favore di piccole, medie e grandi imprese e degli enti locali del Veneto ha registrato un significativo incremento, impegnando risorse per circa tre miliardi di euro a favore di oltre 13.200 aziende e circa 160 enti della PA. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della terza tappa del Roadshow Cdp. Per le imprese, dal 2019 al 2021, Cdp ha svolto attività a sostegno di PMI, Mid-Cap e Large Corporate venete, erogando 1,9 miliardi di euro. Nel dettaglio, Cdp ha finanziato direttamente 89 aziende della Regione con circa 830 milioni. L’operatività ha avuto un impatto positivo sul territorio, grazie alle risorse destinate a importanti settori strategici come l’agricoltura, la moda e l’hi-tech.

Nella Pubblica Amministrazione sono stati oltre 350 i milioni di euro che Cdp ha destinato a circa 160 enti pubblici veneti per la realizzazione di investimenti in ambito scolastico e per la rivalorizzazione di immobili pubblici e viabilità. Cdp ha avuto un ruolo fondamentale, in sinergia con altri investitori, anche nel sostenere i piani di sviluppo di importanti opere infrastrutturali in settori strategici per il territorio veneto, dalla rete idrica all’energia, dalla viabilità all’alta velocità fino all’economia circolare, per un totale di circa 570 milioni nel periodo 2019-2021.

L’attività del Gruppo in Veneto si è estesa, attraverso Cdp Venture Capital SGR (CdpVC), anche a 9 startup della regione con un impegno complessivo di circa 8 milioni. Infine, tramite la partecipata CdpImmobiliare SGR, il Gruppo ha promosso anche la rigenerazione urbana su immobili di proprietà pubblica e di CDP, con particolare attenzione ai progetti dedicati all’abitare sostenibile e al patrimonio culturale.