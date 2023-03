In viaggio con papa’. con Moby e Tirrenia un kolossal con il 100 per cento di sconto

17/03/2023. Con Moby e Tirrenia son tutti belli i papà del mondo. E in più sono anche felici. Felici perchè per la Festa del Papà, tutti gli adulti che prenotano contemporaneamente a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante, avranno il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte.

E così la Festa del Papà inizia prima, esattamente come le traversate sulle navi di Moby e Tirrenia, per le quali la vacanza inizia dal viaggio, con qualità di navigazione e servizi di bordo unici.

L’ offerta, infatti, vale per le prenotazioni effettuate fino a domenica per le partenze di Moby per Sardegna e Corsica e per quelle Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre. Mentre per le corse delle navi Tirrenia sulla Genova-Porto Torres Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia l’offerta vale per le prenotazioni dal primo giugno al 30 settembre, sempre nelle date in cui è prevista e fatta salva la disponibilità di posti.

Lo sconto per ogni passeggero adulto che prenota insieme a un bambino o a un secondo adulto pagante – cumulabile con le altre offerte speciali Moby e Tirrenia - è del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. E resta ovviamente sempre possibile acquistare anche cabine o poltrone.

I papà, le famiglie e i loro bimbi trovano in Moby e Tirrenia il luogo ideale dove viaggiare: aree giochi, menù personalizzati per bambini e ragazzi e sempre caratterizzati da leggerezza, stagionalità e tipicità per tutti, che trasformano anche i pranzi e le cene a bordo in un momento di grande gastronomia. Con una scelta ricchissima: ristoranti alla carta, self service, pizzerie, bar, aperitivi all’aperto sui ponti e un ventaglio di servizi di bordo davvero unico.

In più, la stagione 2023 si arricchirà ulteriormente con l’entrata nella flotta di Moby Fantasy, il traghetto più grande e verde al mondo, gioiellino ingegneristico del mare, che offrirà ai passeggeri spazi comuni e cabine con standard da nave da crociera, unici nella storia dei traghetti.

E così “In viaggio con papà” a bordo delle navi di Moby e Tirrenia diventa un kolossal. E i passeggeri sono sempre più migliori attori protagonisti dell’offerta con il miglior network di rotte, la miglior flessibilità di orari, i migliori servizi di bordo. E, fino a domenica, il 100 per cento di sconto.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e Arcipelago Toscano con 38 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.