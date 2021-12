Inarcassa, CNI e CNAPPC uniti per la tutela e il miglioramento del patrimonio immobiliare italiano

Si è tenuto presso il Palazzo Ferrajoli il Convegno Nazionale organizzato da Fondazione Inarcassa , Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti PPC incentrato sulla prevenzione sismica degli edifici italiani. L’evento, svoltosi in occasione dell a quarta edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, nasce per promuovere una cultura della protezione e un miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare italiano. Il dibattito è stata l’occasione per presentare, alle istituzioni e ai leader politici che hanno partecipato, l’opportunità di continuare ad investire sugli strumenti utili a ridurre i rischi alle abitazioni in caso di eventi sismici come, per esempio, il Sismabonus.