La finanza digitale può creare dipendenza? I proprietari della clinica The Balance, sede legale in Svizzera e sede fisica sull’isola spagnola di Maiorca, ne sono convinti. Stando a quanto riportato dalla BBC sul suo sito web, il centro ha infatti lanciato un servizio dedicato agli investitori che hanno sviluppato forme di dipendenza dal trading online. Per accedere al trattamento, i clienti interessati dovranno sborsare 25mila Euro per il pacchetto “Premier” e ben 75mila per quello “Signature”.