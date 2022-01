Inaugurato il nuovo hub vaccinale all’Ippodromo Snai Sesana

Lorenzo Stoppini, Direttore Business Unit Ippodromi di Snaitech, società proprietaria dell’impianto: “È per noi motivo di grande orgoglio sapere che l’Ippodromo Snai Sesana avrà un ruolo fondamentale per contribuire a proteggere e dare un futuro a tutti i cittadini della Valdinievole”

Montecatini Terme, 14 gennaio 2022–È stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale allestito presso l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, che servirà tutti i cittadini della Valdinievole. All’inaugurazione del presidio sanitario, nel quale sono operative 4 linee vaccinali e dove dalla mattinata di oggi sarà possibile somministrare fino a 900 vaccinazioni al giorno, hanno partecipato i rappresentanti dei soggetti la cui collaborazione ha reso possibile questa importante iniziativa: Snaitech – società proprietaria dell’ippodromo che ha messo a diposizione l’impianto per questa importante iniziativa – la Regione Toscana, i Comuni della Valdinievole, l’Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Valdinievole, le Associazioni di Volontariato.

Mettendo a disposizione dei cittadini della Valdinievole l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per la realizzazione di un hub vaccinale, Snaitech – società leader nel settore del gioco legale in Italia – conferma il proprio impegno di corporate social responsibility con una importante iniziativa a supporto della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19.“Da alcuni Snaitech porta avanti un progetto finalizzato a valorizzare gli impianti ippici di proprietà oltre la loro naturale funzione sportiva, trasformandoli in spazi polifunzionali a disposizione dei cittadini e del territorio che li ospita – ha dichiarato Lorenzo Stoppini, Direttore Business Unit Ippodromi di Snaitech–. Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello a questo percorso, un tassello importantissimo: in un momento emergenziale come quello che purtroppo stiamo attraversando, il nostro ippodromo si dimostra vera risorsa per la cittadinanza e il territorio. Ogni giorno centinaia persone si vaccineranno in questo hub, ed è per noi motivo di grande orgoglio sapere che l’Ippodromo Snai Sesana avrà un ruolo fondamentale per contribuire a proteggere e dare un futuro a tutti i cittadini della Valdinievole”.

Situato in via Leonardo da Vinci 15 a Montecatini Terme (PT), il centro sarà attivo dal lunedì al sabato, inizialmente su due turni, al mattino ed al pomeriggio su almeno 4 linee vaccinali. L’operatività dell’hub vaccinale è resa possibile anche grazie all’importante contributo della Società Tecnica Vigilanza che si è resa disponibile ad erogare il servizio di vigilanza in maniera totalmente gratuita per tutto il periodo in cui l’hub sarà attivo.

I cittadini potranno prenotare la propria vaccinazione online, tramite la piattaforma dedicata https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

