Incendi, allarme Onu: crescita del 50% entro il 2100

L'Onu lancia l'allarme: la terra brucerà sempre di più a causa dei cambiamenti climatici e soprattutto per le errate politiche dell'uomo. Secondo i dati di un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e Grid-Arendal, gli incendi estremi aumenteranno a livello globale fino al 14% entro il 2030, al 30% entro la fine del 2050 e al 50% entro la fine del secolo. Il documento chiede un "cambiamento radicale nella spesa pubblica per gli incendi, spostando gli investimenti da reazione e risposta a prevenzione e preparazione".