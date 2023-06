Incendi Canada, fumo raggiunge Philadelphia, New York e Washington

Il fumo che si è sviluppato in Canada a causa degli incendi si è spostato negli Stati Uniti, a sud ovest, dove ha raggiunto, in forma di foschia densa che ha tinto il cielo di arancione, le città di New York, Philadelphia e Washington, dove sono stati cancellati numerosi eventi all'aperto. Sono circa 430 i focolai nelle foreste del Canada, fra cui 200 considerati fuori controllo. La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha denunciato l'"emergenza" e anticipato la distribuzione di un milione di mascherine.