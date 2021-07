Per quanto riguarda Usellus, Seneghe e Cabras, sarebbero stati trovati gli inneschi usati dai piromani

Incendi in Sardegna, la Procura di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti. Da quanto si apprende, le indagini stanno portando a confermare la natura colposa per il mega incendio del Montiferru. Per quanto riguarda, invece, Usellus, Seneghe e Cabras, sarebbero stati trovati gli inneschi usati dai piromani.