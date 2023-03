Incendio fuori vetreria a San Giovanni Valdarno, fumo invade A1 - Video

Incendio oggi a San Giovanni Valdarno con il fumo che ha invaso la A1. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il personale del distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti nel pomeriggio in Lungarno Guido Reni per il rogo sviluppatosi all'esterno di una vetreria che ha coinvolto una tettoia adibita a deposito di materiale vario in cartone e plastica. Il fumo si è propagato alla vicina autostrada A1 in corrispondenza del km 334. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche una squadra del distaccamento di Figline Valdarno (Firenze).

#Arezzo, intervento in atto a San Giovanni Valdarno per l’#incendio in un capannone di un’industria vetraria: il denso fumo si è propagato all'adiacente autostrada #A1, in corrispondenza del km 334. Non si segnalano danni a persone [#5febbraio 15:50] pic.twitter.com/mzF82vrwmq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 5, 2023