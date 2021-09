Incendio in un appartamento a Roma, morta una donna nel quartiere Tuscolano. La casa, completamente distrutta dalle fiamme, scrivono i vigili del fuoco in un tweet, si trova in via Gaio Melisso, dove viveva la vittima di 82 anni. Per spegnere il fuoco sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.